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لبنان

قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2023 | 02:45
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رجّحت مصادر مواكبة لنشاط هيئة إدارة السير أنّ تعود دوائر النافعة إلى توسيع نطاق أعمالها خلال وقتٍ قريب تلبيةً لخدمات المواطنين سواء في تسجيل السيارات أو إنجاز المعاملات السابقة.
وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنه من المتوقع أن يبدأ العملُ على تسجيل السيارات الجديدة تماماً والتي لم تكن مستخدمة من قبل، على أن يلي ذلك تسجيل السيارات الأجنبية لإدراجها أيضاً ضمنَ كشوفات النافعة.
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وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أيضاً أن تشهدَ أسعار التسجيل تبدلات جديدة مثلما حصل على صعيد أسعار المستندات التي تصدرها هيئة إدارة السير، كـ"رخصة السوق" على سبيل المثال.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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