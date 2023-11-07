الحزن يلفّ بلدة العباسية.. هكذا تُوفي إبنها الشاب علي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب علي أحمد أراج من بلدة العباسية قضاء صور، متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري عن طريق الخطا من بارودة صيد، في محلة الخراب البحرية غرب مدينة صور، نهار الخميس الماضي.

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