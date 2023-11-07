Advertisement

لبنان

ما مصير زيادة الرواتب والأجور؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-11-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1127450-638349475625722252.jpg
Doc-P-1127450-638349475625722252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ أشهر عقدت لقاءات ومُشاورات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة المؤشر بهدف إعادة إحياء الحوار بشأن إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب. فأين أصبحت هذه النقاشات؟  
 
Advertisement
مصدر مطلع على اجتماعات الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام كشف عبر "لبنان 24" ان هذه اللقاءات توقفت بعد اندلاع أحداث غزة والتطورات الأمنية في لبنان".  
 
وقال: "في الفترة الأخيرة عُقدت لقاءات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمدارس وكنا على أبواب زيادات بعد تفاهم مع رئيس هذه الهيئات الوزير السابق محمد شقير من أجل تمريرها، ولكن للأسف توقفت النقاشات بسبب الحرب على غزة والتي لا نعلم ما إذا كانت ستتمدد ام ستبقى محصورة في الجنوب".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-11-07
03:58 | 2023-11-07
03:00 | 2023-11-07
02:00 | 2023-11-07
05:00 | 2023-11-07
04:40 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24