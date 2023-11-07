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لبنان

ضبطته شعبة المعلومات بالجرم المشهود... هذا ما كان يقوم به داخل محل تجاري

Lebanon 24
07-11-2023 | 02:53
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من جرائم السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت مُعطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات نشل وسرقة في مناطق عدّة من جبل لبنان.
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على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو:

ح. ك. (مواليد عام 1988، لبناني)
بتاريخ 05/11/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة من داخل محلٍّ تجاريّ في المحلة المذكورة، كما تمكنت من ضبط دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات.

 بتفتيشه والدراجة، تم ضبط محفظة مسروقة بداخلها اوراقًا ثبوتيّة ومستندات، وأدوات تستخدم في السرقة: "مطرقة، ومفكّ"، وغيرها... بالإضافة إلى هاتف خلويّ، ومبلغ ماليّ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات والمحالّ التجارية، وعمليات النشل في العديد من مناطق جبل لبنان، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، كما تمّ حجز الدرّاجة عدليًّا.
 
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