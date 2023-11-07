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لبنان

العثور على قذيفتيّ B7 قرب سدّ القرعون

Lebanon 24
07-11-2023 | 03:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قذيفتيّ B7 قرب سدّ القرعون من قبل فرق المراقبة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتم إبلاغ القوى الأمنية. 
 
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