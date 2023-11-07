ميقاتي استقبل السفير الفرنسي والشامي ويلتقي الموفد الاميركي هوكشتاين بعد الظهر في السرايا

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو قبل ظهر اليوم في السرايا، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ونتائج زيارة وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الى لبنان الاسبوع الفائت.كما اجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.