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لبنان

ميقاتي التقى السفير الفرنسي والشامي

Lebanon 24
07-11-2023 | 03:56
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو  قبل ظهر اليوم في السرايا، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ونتائج زيارة وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الى لبنان الاسبوع الفائت.
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كما اجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.


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