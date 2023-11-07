موضوع الرئاسة وتطورات المنطقة بين باسيل وسفير المملكة المتحدة

زار سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، يرافقه السيّد غافن تنش مسؤول العلاقات السياسية والاقتصادية في السفارة، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في منزله في البترون بحضور النائب سيزار ابي خليل، وتم التباحث بالاوضاع العامة في لبنان وموضوع الرئاسة وتطورات المنطقة وكيفية مساعدة اصدقاء لبنان بتجنيبه الحرب ووجوب الضغط على اسرائيل لمنعها من الاعتداء على لبنان والمدنيين الآمنين فيه.

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