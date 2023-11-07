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لبنان

موضوع الرئاسة وتطورات المنطقة بين باسيل وسفير المملكة المتحدة

Lebanon 24
07-11-2023 | 04:23
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زار سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، يرافقه السيّد غافن تنش مسؤول العلاقات السياسية والاقتصادية في السفارة، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في منزله في البترون بحضور النائب سيزار ابي خليل، وتم التباحث بالاوضاع العامة في لبنان وموضوع الرئاسة وتطورات المنطقة وكيفية مساعدة اصدقاء لبنان بتجنيبه الحرب ووجوب الضغط على اسرائيل لمنعها من الاعتداء على لبنان والمدنيين الآمنين فيه.
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