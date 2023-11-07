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لبنان

إنخفاض في درجات الحرارة.. إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
07-11-2023 | 04:14
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.
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وجاء في النشرة الاتي: 

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25  في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.
 
-الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,02.
-ساعة غروب الشمس: 16,41.
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