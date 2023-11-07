Advertisement

لبنان

لا مياه في هذه المناطق الجنوبية

Lebanon 24
07-11-2023 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1127485-638349534428010710.jpg
Doc-P-1127485-638349534428010710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة لبعا، طريق المدافن، اضطرت الى قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار الثلاثاء بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٣.
Advertisement
 
وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته.
 
ويشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، وكرخا، وبقسطا، ومراح الحباس، ولبعا، وعين المير جزئياً، والشواليق، وكفريا، ووادي بعنقودين، وكفرجرة، والصالحية، ومجدليون، وعبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء الواقع فيه ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
05:00 | 2023-11-07
05:52 | 2023-11-07
03:58 | 2023-11-07
07:55 | 2023-11-07
07:52 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24