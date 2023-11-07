لا مياه في هذه المناطق الجنوبية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة لبعا، طريق المدافن، اضطرت الى قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار الثلاثاء بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٣.

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وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته.

ويشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، وكرخا، وبقسطا، ومراح الحباس، ولبعا، وعين المير جزئياً، والشواليق، وكفريا، ووادي بعنقودين، وكفرجرة، والصالحية، ومجدليون، وعبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء الواقع فيه ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ .