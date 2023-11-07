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لبنان

مخزومي من دار الفتوى: المطلوب حماية بلدنا وعدم الزج به في أتون الصراعات

Lebanon 24
07-11-2023 | 05:40
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من منتدى حوار بيروت برئاسة النائب فؤاد مخزومي، ضم ممثلي العائلات البيروتية ورجال أعمال وإعلام.

اثر اللقاء، توجه مخزومي بأحر التعازي لعائلة وذوي الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا في عيناثا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
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وشدد على ضرورة العمل على توحيد اللبنانيين في مواجهة المجازر التي تستهدف المدنيين وتحييد لبنان، وعدم إقحامه في أي مواجهات أو حروب، والتفاف جميع القوى الوطنية والإسلامية حول دار الفتوى وسيدها". وتابع:"شددنا على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة والوقوف إلى جانب مطالبهم المحقة بالتحرر من الاحتلال ورفع الظلم عنهم،  وطلبنا من سماحة المفتي من موقعه الوطني والإسلامي، أن يتوجه بدعوة المراجع السياسية الرسمية والشعبية كافة، من رئاسة مجلس الوزراء وإلى النواب ومختلف القواعد الشعبية والمجتمعية الى تقديم الدعم الإنساني والمناصرة لأهلنا في غزة في كل المحافل وتحديدا الدولية منها، ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية".

وأكد أهمية الحرص على الاستقرار والأمن في لبنان، وذلك من خلال تحييد بلدنا وتطبيق القرار الدولي 1701 بكل بنوده، وعدم خلق معادلات جديدة كمعادلة قواعد الاشتباك، التي تخرج لبنان عن مظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار مخزومي إلى أن لبنان يعيش اليوم أوضاعا اقتصادية واجتماعية ومعيشية في غاية الصعوبة، والمطلوب حماية بلدنا وعدم الزج به في أتون الصراعات وتحييد لبنان عن الحرب، والعودة إلى الدستور، والتمسك باتفاق الطائف، وضرورة انتظام الدولة ابتداء بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات والثقة وانتظام المؤسسة العسكرية.
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