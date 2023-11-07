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لبنان
افتتاح استديو في تلفزيون لبنان بتجهيز من وكالة "تيكا" التركية
Lebanon 24
07-11-2023
|
06:15
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افتتح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والسفير التركي علي باريش اولوسوي قبل ظهر اليوم، الاستديو الجديد في تلفزيون لبنان - تلة الخياط الذي اعادت وكالة التعاون والتنسيق "تيكا" التركية تأهيله وتجهيزه في حضور روساء الأقسام ومديريها ومسؤولي البرامج المنوعة في التلفزيون.
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ورحب السفير التركي بإطلاق هذا المشروع الذي أنجز بواسطة الوكالة التركية للتعاون الناشطة في لبنان على مدى الأعوام الـ 15 الماضية، موضحاً أن "هذا المشروع يهدف إلى تجديد الاستديو الرئيسي في تلفزيون لبنان بالإضافة الى قاعة الانتظار المجاورة له". وقال: "نحن فرحون لمشاركتنا في هذا المشروع لأننا نعلم أن تلفزيون لبنان له مكانته في تاريخ لبنان الحديث وخصوصا خلال فترتي الستينات والسبعينات حيث كان اول قناة تلفزيونية في العالم العربي، ومشاركتنا تهدف في اعادة تأهيل البنية التحتية لهذا التلفزيون ليتابع إرساله بنجاح".
وأكد أن "الحكومة التركية وسفارتها في لبنان و"تيكا" ستستمر في دعم المؤسسات اللبنانية لاسيّما في هذه الأوقات الصعبة".
بدوره، رحب الوزير المكاري بالسفير التركي وأركان السفارة، منوّهًا بالأعمال في الاستديو، معتبرًا أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ فيها ما زالت تركيا تعمل على برامج ومشاريع مهمة في المنطقة".
وقال: "لدينا في تلفزيون لبنان رسالة وطنية عادلة، فبالإضافة إلى مكافحة الأخبار الزائفة ومكافحة خطاب الكراهية، سيطلق التلفزيون برامج جديدة ودمًا جديدًا في كوادره، ونشكر للموظفين جهودهم لرفع شأنه مع العلم أنهم يعملون باللحم الحي، وآمل أن يستمر هذا التعاون مع السفارة التركية بمشاريع أخرى. ونشكر لوكالة تيكا جهودها والاحتراف والمهنية".
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