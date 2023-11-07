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لبنان

في الجنوب.. محاضر ضبط بحق ملحمتين!

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:22
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية بجولة تفتيشية على محال اللحوم الطازجة، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في المحافظة، شملت بلدات جباع وعين قانا وكفر فيلا في إقليم التفاح، وسطروا محضري ضبط بحق أصحاب ملحمتين لمخالفتهم ببيع لحوم مبردة دون الإعلان عنها وتخطيهم لنسب الأرباح المسموح بها، ووجهوا للبعض إنذارات خطية لضرورة التقيد بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم.
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