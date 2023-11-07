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لبنان

اعتداء بيئي جديد.. نقل اتربة ورمول من ديرميماس

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:47
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رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام المدعو مظفر ص. بوكالته عن كل من زينب ح. وعلي ح. باستغلال ترخيص معطى لهم باستصلاح العقار ٩٣١ من منطقة ديرميماس -دمياط العقارية، للقيام باستثمار مرملة ومحفار في منطقة مشرفة على نهر الليطاني.
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وتم رصد قيامهم بنقل الاتربة والرمول الى خارج الموقع.
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