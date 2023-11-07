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لبنان

بيان عن طيران الشرق الاوسط بخصوص الرحلات

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:52
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أصدرت شركة طيران الشرق الاوسط بيانا بخصوص تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة، على الشكل التالي:
 
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