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لبنان

ورشة في مجلس النواب عنوانها "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص"

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:55
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نظم مجلس النواب بالتعاون مع "المنظمة الدولية للتقرير على الديموقراطية" و"المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي" ورشة عمل، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري حول "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص"، قبل ظهر اليوم في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب.
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حضر الورشة عدد من النواب والامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، ممثلون عن بعض الهيئات المختصة بالشؤون البلدية ورؤساء بلديات.

وألقى ضاهر كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين، وقال: "تعلمون جميعا أهمية البلديات وعملها في المدن والقرى، لكن نواجه مشكلة كبيرة في قدرة البلديات على تحقيق ما تصبو اليه، لان اي عمل تريد القيام به يحتاج الى تمويل بالدرجة الاولى، والى صلاحيات ممنوحة بالقانون، وهذا ما يحد من قدرة البلديات على العمل والانجاز والقيام بدورها كما يجب كمؤسسات فاعلة في التنمية والتطوير".
 
واضاف: "لعل هذه الجلسات وورشة العمل ، وتهيئة الارضية الملائمة لتعديل القوانين هي السبيل الامثل للنهوض بالعمل البلدي خدمة للمجتمع اللبناني وتسهيل معاملاته وحياته ضمن نطاق سكنه".

وبعدها تحدث ممثل "المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية" اندريه سليمان، عن اقتراحي قانونين يتعلقان باجراءات تحصيل الرسوم والعائدات البلدية"، مشيرا الى موضوع اللامركزية الادارية، معتبرا "ان عصب العمل البلدي هو الوضع المالي".
 
ورأى "ان قانون رسوم العائدات بحاجة الى "نفضة"". واشار الى "ان البلديات لا تستطيع ان تقوم بأبسط الامور الاجرائية" .
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