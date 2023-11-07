Advertisement

لبنان

المرتضى: على الهيئات الاممية الثقافية مسؤولية تفرضها حرب الإبادة ضدّ غزّة

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1127545-638349631982389491.jpg
Doc-P-1127545-638349631982389491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى باريس، مترئساً الوفد الرسمي اللبناني المشارك في المؤتمر العام للأونيسكو في دورته الثانية والأربعين، وضم وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين، الأمين العام للجنة هبة نشابة، الأمين العام المساعد في اللجنة رمزة جابر، مستشار الوزير روني الفا، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، وأعضاء من الامانة العامة للجنة والقائم بالأعمال نديم الصوراتي من بعثة لبنان الدائمة في الاونيسكو.
Advertisement

وقد حاز لبنان شرف تخصيصه بالمقعد رقم واحد في هذه الدورة، حيث جلس الوزير المرتضى قبل ظهر اليوم مشاركاً في افتتاح فعاليات المؤتمر.
 
 
ومن المنتظر ان تكون للمرتضى كلمة مدويّة في المؤتمر نهار الخميس المقبل، وقد مهّد  لها بتصريحٍ اعتبر فيه أنه "على المثقفين في العالم والهيئات الاممية المعنية بالثقافة، ان يرتقوا الى المسؤولية الاخلاقية والإنسانية التي تفرضها حرب الإبادة التي تمعن فيها اسرائيل وداعموها  ضدّ غزّة واهلها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
05:00 | 2023-11-07
05:52 | 2023-11-07
03:58 | 2023-11-07
08:21 | 2023-11-07
07:55 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24