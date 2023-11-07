المرتضى: على الهيئات الاممية الثقافية مسؤولية تفرضها حرب الإبادة ضدّ غزّة



Advertisement

وقد حاز لبنان شرف تخصيصه بالمقعد رقم واحد في هذه الدورة، حيث جلس الوزير المرتضى قبل ظهر اليوم مشاركاً في افتتاح فعاليات المؤتمر. وصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى باريس، مترئساً الوفد الرسمي اللبناني المشارك في المؤتمر العام للأونيسكو في دورته الثانية والأربعين، وضم وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين، الأمين العام للجنة هبة نشابة، الأمين العام المساعد في اللجنة رمزة جابر، مستشار الوزير روني الفا، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، وأعضاء من الامانة العامة للجنة والقائم بالأعمال نديم الصوراتي من بعثة لبنان الدائمة في الاونيسكو.وقد حاز لبنان شرف تخصيصه بالمقعد رقم واحد في هذه الدورة، حيث جلس الوزير المرتضى قبل ظهر اليوم مشاركاً في افتتاح فعاليات المؤتمر.

ومن المنتظر ان تكون للمرتضى كلمة مدويّة في المؤتمر نهار الخميس المقبل، وقد مهّد لها بتصريحٍ اعتبر فيه أنه "على المثقفين في العالم والهيئات الاممية المعنية بالثقافة، ان يرتقوا الى المسؤولية الاخلاقية والإنسانية التي تفرضها حرب الإبادة التي تمعن فيها اسرائيل وداعموها ضدّ غزّة واهلها".