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لبنان
"ليس لدينا القدرة على معالجة آثارها".. لجنة البيئة بحثت في استخدام اسرائيل للفوسفور الابيض
Lebanon 24
07-11-2023
|
07:13
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عقدت لجنة البيئة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب غياب يزبك وحضور النواب الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
بعد الجلسة، قال يزبك: "إجتمعت لجنة البيئة النيابية للبحث في موضوع استخدام العدو الاسرائيلي للقذائف والقنابل التي تتضمن مادة الفوسفور الابيض المحرمة دوليا. واستعرضت اللجنة مع الخبراء المختصين من منظمة العفو الدولية ووزراة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة مخاطر وآثار هذا الاستخدام الآتي والمستقبلي على الغطاء الاخضر والمياه الجوفية والانسان. وارتكازا الى التقارير الموثقة بالادلة والتي صدر عن مختبر للادلة التابع لمنظمة العفو الدولية والتقارير والصور التي تثبت هذا الاستخدام وتجاوز البروتوكول الثالث من اتفاقية الاسلحة التقليدية واتفاقية روما والكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية وجهت لجنة البيئة التوصيات الآتية :
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1 - الى وزارة الخارجية باعداد ملف متكامل موثق وايداعه كوثيقة تدين الكيان الصهيوني في المرجعيات الدولية وطلب مقاضاته أمام الجهات الدولية المختصة.
2 - الى وزارة الصحة والبيئة والزراعة: إعداد خطة وقاية وعلاج عملية لمواجهة تداعيات وآثار ماحصل على ان تضمنها خطة الطوارىء المقترحة من الحكومة.
3 - الى وزارة الاعلام: تظهير هذا الاعتداء وآثاره السلبية لاستخدام هذه الاسلحة الممنوعة والتي ترتكب الجرائم في حق البشر والشجر والحجر.
أضاف يزبك :"واستمعنا من وزارات الزراعة والبيئة والصحة الى تقارير موثقة وتدابير لدينا كل المعرفة بما ترتكبه اسرائيل وبآثار الفوسفور الابيض والقذائف الفوسفورية، والتداعيات الطبية، ولكن بكل أسف ليس لدينا القدرة على معالجتها وليس لوزارة الصحة ولا للمستشفيات والطواقم الطبية القدرة المادية ولا القدرة على الحصول على الادوية اللازمة لمعالجة هكذا حالات. لذلك نحن كلبنانيين متروكون لارادة الله ومشيئته وليس امامنا الا الدعاء لعدم توسع رقعة المعارك".
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