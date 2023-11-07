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لبنان

هذا ما بحثه باسيل مع عدد من السفراء

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:23
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زار سفراء الدول السكندينافية، السويد آن ديسمور، فنلندا آن ميسكاتن، النروج مارتن باترفيك والدنمارك كريستوفر فيفكي ممثلاً دولته وبنيابته عن دولة إيسلندا أيضًا، رئيس" التيار الوطني الحرّ "النائب جبران باسيل في مقر التيار العام في ميرنا الشالوحي.
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كما زاره سفير سلوفاكيا ماريك فارغا، وسفير تشيكيا جيري دوليزيل ، في حضور نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين كتيلي، والنائبين ندى بستاني وسيزار ابي خليل ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، وبحثوا معه في اوضاع لبنان والمنطقة في ضوء حرب غزة.

وبحسب اللجنة المركزية للتيار، فان البحث تناول ايضا "سبل مساعدة لبنان لمواجهة التحديات وتجنّب الحرب، خصوصًا بالضغط على اسرائيل لتوقف اعتداءاتها التي اودت بحياة عدد من المدنيين الآمنين . كما تم التطرق الى ازمة النزوح السوري وتداعياتها الخطيرة على الوضع اللبناني".

وشدد رئيس التيار على "ضرورة وقف كل اجراء من شأنه تثبيت النازحين والعمل على برمجة عودتهم الآمنة الى بلادهم ".

 
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