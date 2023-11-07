Advertisement

لبنان

عن موعد امتحانات السوق.. هذا ما قاله وزير الداخلية

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1127559-638349658170159591.jpg
Doc-P-1127559-638349658170159591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مقر هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، للاطلاع على بدء سير العمل بعد التوقف القسري.

واستهل مولوي كلامه بالقول: "نبدأ بالتعزية بالشهداء الابرياء الذين سقطوا ويتم تشييعهم بهذا الوقت، ونعلن ان لبنان يكفيه شهداء والانسانية كفاها سقوط اطفال ابرياء، حمائم".
Advertisement

زتابع: "اتوجه للمواطنين لاقول انهم تحملوا كثيرا مع الادارة"، مذكرا بالمراحل التي قطعت فيها هذه الادارة، مضيفاً: "نشدد على ما فعلناه في مكافحة الفساد وفي تعيين ادارة جديدة نظيفة على رأسها المدير العام والمحافظ مروان عبود وفيها من الضباط والعناصر والرتباء المتخصصين الذين يعملون الى جانب الموظفين الشرفاء في النافعة لخدمة المواطنين التي هي واجب على الدولة التي من مهامها تقديمها للمواطن بكل شفافية وبنظافة وبحفظ كرامة المواطن وبهيئة ادارة سير نظيفة ومنظمة لانجاز معاملات المواطن.. وكما رأيت وعلمت ان معاملة تسجيل السيارة تأخذ دقيقتين فقط امام الموظف ويدفع الايصال عند الشركة المعتمدة يصار بعدها الى تكملة معاملته لدي الهيئة بكرامة".

وقال: "التأخير كان بسبب انتظار قرار ديوان المحاسبة بخصوص شركة "انكريبت" حيث طبقنا هنا قرار الديوان الذي بموجبه يأخذ الجميع حقه، المواطن ويحافظ على اموال الدولة والتكلفة المقررة بالقانون".

وتابع: "بدءا من الاسبوع المقبل سنتابع بقية الخدمات، وآمل ان نبقى بالحماسة عينها، وهنا اشكر المدير العام والمحافظ الضباط والعناصر والموظفين لانهم يعطون من قلبهم لتحقيق خدمات المواطن، وستعود النافعة احسن مما كانت".

وبالنسبة لامتحانات السوق، قال مولوي: "ستبدأ الاسبوع القادم بعدما يخضع فريق العمل في معهد قوى الامن للتدريبات اللازمة لمدة اسبوع تقرببا".
 
وعن المعاينة الميكانيكية، فقال: "لدينا ٤ شركات طلبت استيضاحات واسئلة تبين منها ان دفتر الشروط المعلن سابقا كان فيه بعض الثغرات في تركيبة الاسعار وليس واضحا لجهة الحقوق والواجبات، وسنجيب بأقصى سرعة على تساؤلات الشركات لتكون حاضرة".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
03:15 | 2023-11-07
10:57 | 2023-11-07
10:57 | 2023-11-07
10:43 | 2023-11-07
10:38 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24