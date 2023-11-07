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لبنان
من عين التينة.. هوكشتاين: لا نريد امتداد الصراع إلى لبنان
Lebanon 24
07-11-2023
|
07:52
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أكد الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أن "واشنطن لا تريد ان يتمدد الصراع في غزة نحو لبنان".
وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، دعا هوكشتاين "للتطبيق الكلي للقرار 1701".
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