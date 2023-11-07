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لبنان

طيران الشرق الأوسط تعلن تعديل جدول الرحلات الى بغداد

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:55
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها من وإلى العاصمة العراقية بغداد.
 
 
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