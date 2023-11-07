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لبنان

هوكشتاين من السرايا: نعمل لهدنة انسانية في غزة قبل الانتقال إلى الحلول الأخرى

Lebanon 24
07-11-2023 | 08:05
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الموفد الاميركي أموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور وزير الخارجية  والمغتربين عبدالله بو حبيب والسفيرة  الاميركي دوروثي شيا  ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي.
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وقد أبلغ هوكشتاين رئيس الحكومة أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس الاميركي جو بايدن، لبحث الوضع في جنوب لبنان، وانه لمس من خلال محادثاته ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع. 
ودعا هوكشتاين جميع الاطراف الى احترام القرار الاممي  الرقم 1701 وتنفيذه كاملا، كما أكد مجددا دعم الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها.
وقال ان البحث جار حاليا في سبيل التوصل الى هدنة انسانية في غزة، قبل الانتقال الى مراحل الحل الاخرى.
 
 
 
 
 
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