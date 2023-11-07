شقيق الوزير السابق نقولا فتوش في ذمة الله

غيب الموت اليوم طوني ميشال فتوش، شقيق الوزير والنائب السابق نقولا فتوش.

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ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك - زحلة (مدافن البيادر).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في دارة آل فتوش - زحلة، يومي الاربعاء والخميس الواقع فيهما 8 و9 تشرين الثاني الحالي من الساعة العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء.