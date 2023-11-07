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لبنان

شقيق الوزير السابق نقولا فتوش في ذمة الله

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:50
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غيب الموت اليوم طوني ميشال فتوش، شقيق الوزير والنائب السابق نقولا فتوش.
 
 
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك - زحلة (مدافن البيادر).
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في دارة آل فتوش - زحلة، يومي الاربعاء والخميس الواقع فيهما 8 و9  تشرين الثاني الحالي من الساعة العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء.

لبنان

تعازي ووفيات

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