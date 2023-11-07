نائب لبناني سابق في ذمة الله

غيب الموت اليوم النائب السابق الدكتور بيار فريد سرحال. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في كنيسة مار مارون الرعائية -جزين.



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة مار مارون - جزين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الخامسة مساء، ويومي الجمعة والسبت الواقع فيهما 10 و11 تشرين الثاني الحالي، في صالون كنيسة القلب الاقدس - بدارو من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الخامسة مساء.

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أسرة "لبنان24" تتقدم بأحر التعازي من عائلة الراحل.