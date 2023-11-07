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لبنان

نائب لبناني سابق في ذمة الله

Lebanon 24
07-11-2023 | 08:21
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 غيب الموت اليوم النائب السابق الدكتور بيار فريد سرحال. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في كنيسة مار مارون الرعائية -جزين.
 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة مار مارون - جزين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الخامسة مساء، ويومي الجمعة والسبت الواقع فيهما 10 و11 تشرين الثاني الحالي، في صالون  كنيسة القلب الاقدس - بدارو من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الخامسة مساء.
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أسرة "لبنان24" تتقدم بأحر التعازي من عائلة الراحل.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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