Advertisement

لبنان

وزير الدفاع التقى سفير استراليا لدى لبنان.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1127570-638349679714445092.png
Doc-P-1127570-638349679714445092.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفير أوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز.
 
 
وفي خلال اللقاء، تم البحث في تطورات الأوضاع في المنطقة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد زفافه المُفاجئ في استراليا.. فنان لبناني يُعايد زوجته بعيد ميلادها (صور)
lebanon 24
07/11/2023 18:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبناني يتزوج بشكل مفاجئ في استراليا.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
lebanon 24
07/11/2023 18:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من "حزب الكتائب" ورد من " لبنان 24"
lebanon 24
07/11/2023 18:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين أبلغ ميقاتي أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس بايدن لبحث الوضع في جنوب لبنان،وانه لمس من خلال محادثاته ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع
lebanon 24
07/11/2023 18:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

استراليا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
03:15 | 2023-11-07
10:57 | 2023-11-07
10:57 | 2023-11-07
10:43 | 2023-11-07
10:38 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24