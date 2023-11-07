وزير الدفاع التقى سفير استراليا لدى لبنان.. هذا ما تم بحثه

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفير أوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز.

وفي خلال اللقاء، تم البحث في تطورات الأوضاع في المنطقة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.