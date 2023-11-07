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لبنان
قطع مياه الري شمالي شرقي مشروع ري صيدا - جزين
Lebanon 24
07-11-2023
|
08:56
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة لبعا، طريق المدافن، اضطرت الى قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار اليوم بتاريخ 7 / 11 / 2023، وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، ويشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من اليوم".
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