هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم ما بين 89500 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.