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لبنان

ميقاتي زار بري وعرض معه الأوضاع في الجنوب: حرصاء على المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
07-11-2023 | 09:13
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وتابع معه تطوّر الأوضاع في الجنوب على ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية، وآخرها الجريمة التي استهدفت المدنيين والاطفال على طريق عيثرون - عيناثا والمسعفين في منطقة طيرحرفا، إضافة الى المستجدات السياسية.
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واستمر اللقاء زهاء ساعة، وقال ميقاتي ردا على سؤال حول ما الذي سوف يتم ابلاغه للموفد الاميركي: "المواقف واحدة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدم الذي يحصل والضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها في الجنوب اللبناني وآخرها التعرض للمدنيين".
 
وحول تعيين جلسة للحكومة للتمديد لقائد الجيش، قال ميقاتي: "انا والرئيس بري حرصاء كل الحرص على المؤسسة العسكرية وحتما في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".
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