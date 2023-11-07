إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل... هذا ما يحصل على الجبهة الجنوبية





من جهتها، ذكرت قناة "الجزيرة" أنه جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى، مؤكدة حصول انفجارات عنيفة في محيط بلدة مجدل شمس في الجولان.

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وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عين قنيا وسنير ودفنه وكيبوتس دان وشاءر يشوف في الشمال.



إلى ذلك، أشارت قناة "العربية" إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع جنوبي لبنان.



وأفادت معلومات "لبنان 24" بأنه جرى اطلاق 4 صواريخ من محيط بلدة ديرميماس، وردّ الجانب الإسرائيلي بقذائف مدفعية على المنطقة وعلى محيط علما الشعب والناقورة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القبة الحديدية حاولت التصدّي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال الجولان، في وقت أشار فيه الجيش الإسرائيلي إلى أن 20 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.من جهتها، ذكرت قناة "الجزيرة" أنه جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى، مؤكدة حصول انفجارات عنيفة في محيط بلدة مجدل شمس في الجولان.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عين قنيا وسنير ودفنه وكيبوتس دان وشاءر يشوف في الشمال.إلى ذلك، أشارت قناة "العربية" إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع جنوبي لبنان.وأفادت معلومات "لبنان 24" بأنه جرى اطلاق 4 صواريخ من محيط بلدة ديرميماس، وردّ الجانب الإسرائيلي بقذائف مدفعية على المنطقة وعلى محيط علما الشعب والناقورة.

وبحسب المعلومات، فقد سجل قصف صاروخي مركّز على المواقع الاسرائيلية داخل مزارع شبعا المحتلة بالتزامن مع قصف صاروخي من قبل الاسرائيليين على أطراف كفرحمام وكفرشوبا و باع التبن.

كما اعترضت القبة الحديدية صواريخ فوق منطقة العرقوب قضاء حاصبيا.

من جهته، قطع الجيش طريق النبطية - مرجعيون محلّة الخردلي بسبب الأوضاع الأمنية بعد قصف إسرائيلي على أطراف الطريق وسقوط أكثر من 15 قذيفة عند الطريق الشرقية، بحسب "لبنان 24".



وفي وقت لاحق، حلق الطيران المروحي التجسسي بشكل مكثف فوق العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا امتداداً حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.