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لبنان

توضيح من "حزب الكتائب" ورد من " لبنان 24"

Lebanon 24
07-11-2023 | 10:15
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صدر  عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان الاتي:
ينفي جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية جملة وتفصيلًا ما ورد في خبر يتعلّق بحزب الكتائب على موقع Lebanon 24 بتاريخ 7-11-2023 معتبرًا أنه كان من الأجدى على كاتب المقال الإصغاء إلى توضيح أمين عام الحزب سيرج داغر وعدم نشر روايات مشبوهة تضر بصدقية الموقع والقيّمين عليه.
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رد لبنان 24
تعقيبا على بيان حزب الكتائب يهم "لبنان 24"ان يؤكد صحة معلوماته عن الخلاف الحاصل، وهو اتصل بالمعنيين مباشرة لاخذ وجهة نظرهم قبل نشر الخبر، فكان النائب سليم الصايغ خارج السمع لوجوده خارج لبنان، فيما حاول الامين العام للحزب نفي الخبر وان يعطي  "لبنان  24" درسا في الاعلام والاصول المهنية.
وفي كل الاحوال على من اوعز باصدار البيان ان يتحلى باللياقة عند صياغة بيانه، وهو العارف ان "لبنان 24"  يتمتع بالصدقية والمهنية. فاقتصى التوضيح.
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