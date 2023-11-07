ميقاتي اجتمع مع وفد الهيئات الاقتصادية في السرايا والتقى رحمه

إجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير عصر اليوم في السرايا.



رحمة

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق اميل رحمه الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميقاتي، وأقدر الظرف الذي يمر به دولته، وأقدر أكثر ما يقوم به بشكل عاقل وواقعي بما يخدم الإستقرار في لبنان في خضم الطوفان الذي يدور بجانبنا وبقربنا، وفي خصم الغطرسة الإسرائيلية غير المسبوقة، غطرسة توغلت في أجساد أطفالنا في الجنوب وتوغلت في كل المحرمات، والمؤسف بأن عين العالم ومواقع منظمات حقوق الإنسان معمية ومتعامية.

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أضاف: "اتفقنا على متابعة الأمور كما حصل مع مبادرة النائب جبران باسيل، وأكبرت بأن دولة الرئيس اجتمع به واستقبله مثلما فعل دولة الرئيس نبيه بري، وسليمان بك فرنجية، وأعطت هذه المبادرة نوعا ما بلسما للبنانيين الذين يعيشون قلقا يوميا، كذلك زيارته أيضا لوليد بك جنبلاط الذي يركز دوما على موضوع الواقعية والاتزان والخروج بأقل الأضرار.

واعتبر رحمة بأن "بداية التفاهم اللبناني اللبناني والذهاب الى وحدة وطنية جامعة هو الدواء الناجع للجسم اللبناني في هذا الوقت".

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