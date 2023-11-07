Advertisement

لبنان

حارس قضائي لادارة مشروع الزعرور

Lebanon 24
07-11-2023 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1127613-638349761630372254.jpg
Doc-P-1127613-638349761630372254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
صدر عن المحامي العام لدى محكمة  التمييز القاضي غسان الخوري  قرار قضى بتعيين حارس قضائي على الشركات الثلاث التي تُدير مشروع الزعرور السياحي.
وكان السيدان ميشال المر وكارل المر قد تقدما قبل عدّة أشهر بواسطة وكيلهما المحامي مارك حبقة بدعوى جزائيّة بوجه كارول وجهاد كبريال المر "على خلفيّة اختلاسات وسوء إدارة في مشروع الزعرور السياحي".
Advertisement
وبعد أنّ تقدّم الخبراء المُعيّنون من قبل القضاء بعدّة تقارير "أكّدت وجود فجوات في حسابات العائدة لهذا المشروع، كما وأكّدت  سوء الإدارة الناتج عن عدم وجود وحضور السيّدة كارول المر في المشروع بشكلٍ دوري والمُفترض بها أنّ تُمسك بزمام أمور الإدارة الأمر غير  المتوافر كما جاء في التقارير المذكورة، إضافة إلى شُبهات على إرتكاب جرائم جزائيّة، تمّ كفّ يد كارول غبريال المر وعزلها من مهامها الإداريّة وتعيين حارسين قضائيين ليقوما بمهامها".
وبالإتصال مع المحامي مارك حبقة لإستيضاحه عن هذا القرار أكدّ "عدم نيّته التعليق وذلك بسبب سريّة التحقيق الذي ما زال قائماً وأكّد أنّه في نهاية المطاف سوف تظهر الحقيقة الكاملة وذلك بإشراف القضاء الواضع يده على هذا التحقيق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
03:15 | 2023-11-07
13:15 | 2023-11-07
12:46 | 2023-11-07
12:45 | 2023-11-07
12:28 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24