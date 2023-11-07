بحضور شيا.. قائد الجيش عرض مع هوكشتاين التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

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