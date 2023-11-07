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لبنان

بحضور شيا.. قائد الجيش عرض مع هوكشتاين التطورات على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
07-11-2023 | 10:57
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
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لبنان

جوزف عون

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