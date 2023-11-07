Advertisement

لبنان

"الحزب" يقصف مرابض مدفعيّة للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
07-11-2023 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1127618-638349770234980329.jpg
Doc-P-1127618-638349770234980329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف بعد ظهر اليوم، مرابض مدفعيّة للعدوّ الإسرائيليّ في فلسطين المحتلة، ردّاً على قصف الجيش الإسرائيليّ إحدى النقاط التابعة لـ"المقاومة" في إقليم التفاح، ليل أمس.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نقوم الآن بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2023 20:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان وسط احتدام الاشتباكات مع حزب الله (العربية)
lebanon 24
07/11/2023 20:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي: حزب الله يخاطر بالاستقرار في جنوب لبنان
lebanon 24
07/11/2023 20:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" نعى الشهيد ريان يوسف درويش من بلدة القليلة في جنوب لبنان
lebanon 24
07/11/2023 20:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
03:15 | 2023-11-07
13:15 | 2023-11-07
12:46 | 2023-11-07
12:45 | 2023-11-07
12:28 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24