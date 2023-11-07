"الحزب" يقصف مرابض مدفعيّة للجيش الإسرائيليّ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف بعد ظهر اليوم، مرابض مدفعيّة للعدوّ الإسرائيليّ في فلسطين المحتلة، ردّاً على قصف الجيش الإسرائيليّ إحدى النقاط التابعة لـ"المقاومة" في إقليم التفاح، ليل أمس.

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