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لبنان

إبراهيم عرض مع هوكشتاين سبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 11:24
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إلتقى اللواء عباس ابراهيم، في مكتبه، في بيروت، مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين، في حضور السفيرة الاميركية  دوروثي شيا.

وخلال اللقاء، تم عرض المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة.
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عباس ابراهيم

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