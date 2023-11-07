إبراهيم عرض مع هوكشتاين سبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة

إلتقى اللواء عباس ابراهيم، في مكتبه، في بيروت، مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.



وخلال اللقاء، تم عرض المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة.