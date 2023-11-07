"الحزب" قصفه... بالصورة حريق كبير في موقع عسكريّ إسرائيليّ عند الحدود الجنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق إطفاء العدوّ الإسرائيليّ تُحاول إخماد الحريق الذي اندلع في سفوح الجولان، مقابل الأراضي اللبنانيّة، بعد سقوط صواريخ على مرابض المدفعية هناك.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" أعلن قبل قليل، في بيان، أنّه استهدف مرابض مدفعيّة تابعة للجيش الإسرائيليّ، ردّاً على قصف العدوّ نقطة تابعة لـ"المقاومة" يوم أمس.