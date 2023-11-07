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لبنان

"الحزب" قصفه... بالصورة حريق كبير في موقع عسكريّ إسرائيليّ عند الحدود الجنوبيّة

Lebanon 24
07-11-2023 | 11:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق إطفاء العدوّ الإسرائيليّ تُحاول إخماد الحريق الذي اندلع في سفوح الجولان، مقابل الأراضي اللبنانيّة، بعد سقوط صواريخ على مرابض المدفعية هناك.
 
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" أعلن قبل قليل، في بيان، أنّه استهدف مرابض مدفعيّة تابعة للجيش الإسرائيليّ، ردّاً على قصف العدوّ نقطة تابعة لـ"المقاومة" يوم أمس.
 
 
 

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