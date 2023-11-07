قوى الأمن عمّمت صورة موقوفة بجرم إحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 6-11-2023 وفي بلدة الغسانية / قضاء صيدا، تمكنت عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعوة:ف. ح. (مواليد عام 1989، لبنانية)لإقدامها على عدة عمليات احتيالية، وقد تبيّن انها من أصحاب السوابق ويوجد بحقها بلاغي بحث وتحر بجرائم احتيال.لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا إليها، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند – قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرقم: 441064-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.