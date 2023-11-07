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لبنان

السرقة وصلت إلى زيت الزيتون!

Lebanon 24
07-11-2023 | 12:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توقيف عدد من الأشخاص الذين سرقوا كميّة من زيت الزيتون، من أملاك المواطنين في خراج بلدة حاصبيا.
 
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زيت زيتون

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