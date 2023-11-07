رسالة تهديد من وزير الدفاع الإسرائيليّ لأمين عام "الحزب".. ما الذي قاله؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، "نُحقّق تقدمًا من شمالي وجنوبي قطاع غزة ونُحارب داخل المناطق السكنية".

وأضاف غالانت: "مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة وهي تفكيك "حماس" وقدراتها والوصول لقادتها ومقاتليها".

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وقال: "سنُحارب من أجل تحقيق هدفنا بالقضاء على "حماس" وإعادة المخطوفين وتغيير الوضع في غزة".

وشدّد غالانت على أنّ "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن يكون من أجل المخطوفين أولا".

وتابع: "نُحارب في غزة بقوة، وقواتنا موجودة أيضا قبالة لبنان، وسلاح الجوّ في أعلى جهوزية".

وقال غالانت "لدينا آلاف المقاتلين من الجنود النظاميين والاحتياط في الضفة الغربية للتصدي لأيّ مواجهة".

وأوضح أنّ "القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهدافنا في هذه الحرب، إضافة إلى بقية قادة "حماس".

وقال: "لا يوجد لدينا أي نية لخوض حرب مع "حزب الله"، وإذا أقدم نصرالله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان".

وأعلن غالانت أنّ "إسرائيل لن تحكم غزة بعد الحرب ولا "حماس".