21
o
بيروت
21
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كلام مباشر من نتنياهو لـ"الحزب": إذا اخترتم دخول الحرب سترتكبون خطأ عمركم
Lebanon 24
07-11-2023
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، "نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية، وهاجمنا أهدافا عدة لـ"حزب الله".
وأضاف نتنياهو: "إذا اختار "حزب الله" الدخول في الحرب، فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الحرب و "حزب الله".. نتنياهو يُطلق كلاماً جديداً وهذا مضمونه
Lebanon 24
عن الحرب و "حزب الله".. نتنياهو يُطلق كلاماً جديداً وهذا مضمونه
08/11/2023 02:45:13
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: محور الإرهاب يحرك من قبل إيران ويشمل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين وهدفهم إعادة الشرق الأوسط إلى العصور المظلمة (الجزيرة)
Lebanon 24
نتنياهو: محور الإرهاب يحرك من قبل إيران ويشمل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين وهدفهم إعادة الشرق الأوسط إلى العصور المظلمة (الجزيرة)
08/11/2023 02:45:13
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام مباشر من نتنياهو إلى "حزب الله": ستواجهون حربا أقوى من 2006
Lebanon 24
كلام مباشر من نتنياهو إلى "حزب الله": ستواجهون حربا أقوى من 2006
08/11/2023 02:45:13
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لا يمكننا الجزم في مسألة دخول حزب الله بحرب كاملة ضد إسرائيل (الشرق)
Lebanon 24
نتنياهو: لا يمكننا الجزم في مسألة دخول حزب الله بحرب كاملة ضد إسرائيل (الشرق)
08/11/2023 02:45:13
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
نتنياهو
حزب الله
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب لبناني سابق في ذمة الله
08:21 | 2023-11-07
07/11/2023 08:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
03:58 | 2023-11-07
07/11/2023 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
11:49 | 2023-11-07
07/11/2023 11:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
13:39 | 2023-11-07
07/11/2023 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد من وزير الدفاع الإسرائيليّ لأمين عام "الحزب".. ما الذي قاله؟
Lebanon 24
رسالة تهديد من وزير الدفاع الإسرائيليّ لأمين عام "الحزب".. ما الذي قاله؟
12:28 | 2023-11-07
07/11/2023 12:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:05 | 2023-11-07
هوكشتاين من السرايا: نعمل لهدنة انسانية في غزة قبل الانتقال إلى الحلول الأخرى
03:15 | 2023-11-07
ما مصير زيادة الرواتب والأجور؟
17:10 | 2023-11-07
كتلة لم تطلب موعداً من مرجع
16:04 | 2023-11-07
بالفيديو... إطلاق صاروخ أرض - جوّ في جنوب لبنان على طائرات حربيّة إسرائيليّة
15:39 | 2023-11-07
الجيش الإسرائيليّ: قصفنا مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ لـ"حزب الله"
15:22 | 2023-11-07
كارمن جوخدار تكشف تفاصيل ما حصل في 13 تشرين الأوّل... ماذا قالت أيضاً عن حالتها الصحيّة؟
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
08/11/2023 02:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24