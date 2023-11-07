قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، "نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية، وهاجمنا أهدافا عدة لـ"حزب الله".

وأضاف نتنياهو: "إذا اختار "حزب الله" الدخول في الحرب، فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".