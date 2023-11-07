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لبنان

كلام مباشر من نتنياهو لـ"الحزب": إذا اخترتم دخول الحرب سترتكبون خطأ عمركم

Lebanon 24
07-11-2023 | 13:15
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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، "نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية، وهاجمنا أهدافا عدة لـ"حزب الله".
 
 
وأضاف نتنياهو: "إذا اختار "حزب الله" الدخول في الحرب، فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".
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