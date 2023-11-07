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لبنان

سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 13:39
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أفادت الـ"أم تي في"، عن دوي انفجار في منطقة مرجعيون، تبيّن أنه ناتج عن تفعيل إسرائيل للقبة الحديدية ولنظام "باتريوت" فوق مرج الخيام.
 
 
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