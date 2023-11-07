ضبط شحنة من الأعتدة العسكريّة في مرفأ لبنانيّ... من أيّ دولة أتت؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب أمن مرفأ طرابلس في جهاز مخابرات الجيش، أوقف شحنة قادمة من تركيا، محملة بكميّة من الأعتدة العسكريّة التركيّة الصنع، كما أوقف شخصاً على ذمة التحقيق.

وبُوشر التحقيق لكشف الملابسات.