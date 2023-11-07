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لبنان

ضبط شحنة من الأعتدة العسكريّة في مرفأ لبنانيّ... من أيّ دولة أتت؟ (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2023 | 13:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب أمن مرفأ طرابلس في جهاز مخابرات الجيش، أوقف شحنة قادمة من تركيا، محملة بكميّة من الأعتدة العسكريّة التركيّة الصنع، كما أوقف شخصاً على ذمة التحقيق.
 
وبُوشر التحقيق لكشف الملابسات.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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