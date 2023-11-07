Advertisement

لبنان

السفارة الأميركيّة: هوكشتاين أكّد أنّ الولايات المتحدة لا تُريد أنّ ترى الصراع في غزة يتمدّد

Lebanon 24
07-11-2023 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1127661-638349873129573204.jpg
Doc-P-1127661-638349873129573204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن السفارة الأميركيّة في لبنان البيان التالي:
 
"قام كبير مستشاري الرئيس بايدن، آموس هوكشتاين، بزيارة لبنان اليوم والتقى بعدد من كبار القادة. وأعرب عن اهتمام الولايات المتحدة العميق بلبنان وشعبه خلال هذا الوقت العصيب. وأعرب عن خالص تعازينا لحياة المدنيين التي فقدت. واستمع إلى مخاوف المسؤولين اللبنانيين وأبلغهم بما تقوم به الولايات المتحدة لمعالجتها. وأكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد، وشدّد على أن استعادة الهدوء على طول الحدود الجنوبية يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل. وذكّر جميع المحاورين بأن قرار مجلس الأمن 1701 هو أفضل آلية لتحقيق هذا الهدف ودعا إلى تنفيذه بالكامل".
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2023-11-07
03:15 | 2023-11-07
17:10 | 2023-11-07
16:04 | 2023-11-07
15:39 | 2023-11-07
15:22 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24