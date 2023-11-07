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لبنان

الطيران الإسرائيليّ أغار على منزل في بلدة ياطر... هل من إصابات؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 14:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربي الإسرائيليّ أغار على منزل المواطن حسن كوراني، في بلدة ياطر الجنوبيّة، من دون سقوط إصابات.
 
 
 
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