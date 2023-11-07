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لبنان

كارمن جوخدار تكشف تفاصيل ما حصل في 13 تشرين الأوّل... ماذا قالت أيضاً عن حالتها الصحيّة؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 15:22
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نشرت مراسلة قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار، فيديو عبر حسابها على منصّة "إكس"، أعلنت فيه أنّها تتماثل بالشفاء، بعد خروجها من المستشفى، جراء إصابتها بقصف إسرائيليّ في بلدة علما الشعب، في جنوب لبنان.
 
 
وكشفت كارمن أنّ الأطباء يتحدثون عن إمكانيّة وجود شظايا في قدمها اليسرى.
 
 
وتذكّرت جوخدار تفاصيل حادثة علما الشعب، التي حصلت في 13 تشرين الأوّل الماضي، وقالت إنّ الفريق الإعلاميّ اختار موقعاً مكشوفاً ومقابلاً لموقع القصف، وأنّ التلّة التي كان القصف الإسرائيليّ يطالها، كانت بعيدة.
 
 
وأضافت أنّ هذا الأمر لم يُثنِ إسرائيل عن استهداف الفريق الإعلاميّ بصاروخين. وأشارت إلى أنّه في الصاروخ الأوّل، استشهد الصحافي عصام عبدالله، أمّا الصاروخ الثاني، فاستهدف سيارة "الجزيرة" بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابتها مع زميلها في القناة إيلي برخيا. (رصد لبنان 24)
 
 
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