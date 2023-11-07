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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: قصفنا مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ لـ"حزب الله"

Lebanon 24
07-11-2023 | 15:39
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قال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيليّ، إنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت أهدافا تابعة لـ"حزب الله"، بينها مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ".
 
 
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