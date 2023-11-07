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لبنان
كتلة لم تطلب موعداً من مرجع
Lebanon 24
07-11-2023
|
17:10
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لم تطلب كتلة لديها مصلحة في عقد جلسة نيابية موعداً من مرجع نيابي لبحث الموضوع بعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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