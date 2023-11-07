23
o
بيروت
24
o
طرابلس
31
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بكركي مستاءة من الإنقسام المسيحي حول التمديد لقائد الجيش.. الفراغ الثالث ممنوع!
Lebanon 24
07-11-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الديار": إنطلاقاً من مخاوف حدوث الفراغ في الموقع الماروني الثالث، بعد الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان، اي قيادة الجيش، في اخطر ظروف يجتازها لبنان، وبدل التوافق اللبناني، والمسيحي بصورة خاصة على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، ووسط ما يجري من سيناريوهات مسيحية لعدم التمديد لعون، أثار البطريرك الماروني بشارة الراعي هذه المسألة، فور عودته الى لبنان، وضمن عظة الاحد التي تناولت ملف التمديد لقائد الجيش، لانه افضل الحلول التي تمليها الظروف الخطرة، وكلمة « من المعيب» التي قالها الراعي عن الذين يرفضون التمديد للعماد عون، أكدت ما يريده سيّد بكركي، وفي هذا الاطار علمت « الديار» بأنّ الزيارة التي قام بها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مساء السبت الماضي الى بكركي، للقاء البطريرك الماروني لم تحمل الايجابيات، بل سادها التوتر على خلفية رفض رئيس «التيار» التمديد لقائد الجيش ، على الرغم من وصف باسيل للقاء بالايجابي، لانّ البطريرك الراعي بدا مستاءً جداً مما يُحضّر من قبل باسيل، خصوصاً بعد زيارته بنشعي بهدف توحيد كلمته حول هذه المسألة مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الامر الذي يضع الموقع الماروني الثالث في مهب الريح، ويطلق المخاوف من فراغ جديد، لانّ باسيل ووفق المعلومات لم يكن متجاوباً مع طلب الراعي.
Advertisement
وفي السياق اشار مصدر كنسي ليلاً لـ» الديار» الى انّ المساعي قائمة بهدف التمديد للجنرال عون، لانّ الاوضاع الامنية تتطلّب ذلك ، مؤكدة رفضها للانقسام المسيحي حول هذه المسألة، وتشديدها على ضروة التوافق الذي تجهد لتحقيقه لانّ البلد لا يحتمل.
وكتبت" اللواء": في رد غير مباشر على القوات اللبنانية، وبالتزامن مع اعلان النائب جورج عدوان عن جولة لفريقه النيابي على الكتل النيابية لشرح فكرة التمديد لقائد الجيش، استغرب تكتل لبنان القوي الضجة المثارة حول ملف قيادة الجيش، واصفاً الحملة للتمديد بأنها «مشبوهة» ومخالفة للدستور والقوانين المرعية، مجدداً تمسكه برفض التمديد لأي موقع في الدولة او الادارة، متحدثاً عن حلول قانونية متوافرة لتفادي وقوع الفراغ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب لبناني سابق في ذمة الله
08:21 | 2023-11-07
07/11/2023 08:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
03:58 | 2023-11-07
07/11/2023 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
11:49 | 2023-11-07
07/11/2023 11:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟
02:45 | 2023-11-07
07/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
13:39 | 2023-11-07
07/11/2023 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-11-08
ضربات على "حافة الهاوية"
01:20 | 2023-11-08
بعد ليل من الاشتباكات.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟
01:15 | 2023-11-08
تحركات لم تزعج قيادة "التيار" والتحدي الاساسي مع اقتراب الشتاء
01:00 | 2023-11-08
ميقاتي يكرر المطالبة بوقف التعديات الاسرائيلية وملف الامن الغذائي على طاولة السرايا اليوم
00:20 | 2023-11-08
تدريبات سرية لقوات دولة أوروبية بارزة في لبنان.. ما الهدف منها؟
23:16 | 2023-11-07
ارتفاع في الأسعار بين 4 و5 أضعاف.. الدواء في السوق السوداء والتهافت مستمر
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
08/11/2023 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
08/11/2023 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
08/11/2023 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24