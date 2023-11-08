ميقاتي يكرر المطالبة بوقف التعديات الاسرائيلية وملف الامن الغذائي على طاولة السرايا اليوم

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شكلت الزيارة المفاجئة والسريعة للموفد الاميركي أموس هوكشتاين الى لبنان والمحادثات التي اجراها مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، محطة أساسية في المسار القائم دوليا وعربيا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وردع اسرائيل عن المضي في تعدياتها على جنوب لبنان.ولعل الرسالة الاهم التي حملها هوكشتاين لبنانيا تمثلت في "دعوة جميع الاطراف الى احترام القرار الاممي الرقم 1701 وتنفيذه كاملا، كما أكد مجددا دعم الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها".وقال "ان البحث جار حاليا في سبيل التوصل الى هدنة انسانية في غزة، قبل الانتقال الى مراحل الحل الاخرى".وبحسب اوساط مطلعة فان هدف الزيارة الاساسي هو تهدئة الوضع على جبهة الجنوب ومنع توسّع الحرب والتصعيد، وشرحَ ما تقوم به الادارة الاميركية من اتصالات ومَساعٍ مع اسرائيل وغيرها لوقف الحرب على غزة ولو مؤقتاً وتحقيق هدنة انسانية تتيح إدخال مواد الاغاثة الى القطاع.في المقابل، كرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المواقف التي اطلقها منذ بدء حرب غزة وهي "الدعوة الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدم الذي يحصل والضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها في الجنوب اللبناني وآخرها التعرض للمدنيين".وبحسب الاوساط المطلعة فان خلاصة الموقف اللبناني "انّ المواجهات ما زالت ضمن الحد الادنى من قواعد الاشتباك على رغم من بعض الخروقات التي حصلت هنا وهناك، لكن الامور يمكن ان تنفلت وتتصاعد في اي لحظة وبسبب اي خطأ. لذلك، فالحل هو ما يطلبه لبنان بوقف إطلاق النار في شكل تام عبر الحل السياسي لأنّ اساس المشكلة هو احتلال فلسطين وما يجري فيها".ومن المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة اليوم سفير ايران في لبنان مجتبى أماني.في المقابل، يتواصل الاهتمام الحكومي بتحصين الداخل اللبناني تحسبا لاي احتمالات قد تطرأ. وفي هذا الاطار يرأس رئيس الحكومة اجتماعا اليوم للجنة الوزارية الخاصة بملف" الامن الغذائي"، لبحث الخطوات العملية المتخذة في اطار خطة الطوارئ الحكومية.